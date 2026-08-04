असम में CRPF जवानों के बीच झड़प, अधिकारी ने 2 जवानों की गोली मारकर हत्या की

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार तड़के शिविर में बलानी की कथित तौर पर यादव और बघेल से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।

इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। तभी बलानी ने सरकारी असॉल्ट राइफल से जवानों पर करीब से गोलीबारी कर दी।

दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गोविंद श्रीपुल घायल हो गए। इसके बाद बलानी ने खुद को भी गोली मार ली।