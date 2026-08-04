असम में CRPF जवानों के बीच झड़प, अधिकारी ने 2 जवानों की गोली मारकर हत्या की
क्या है खबर?
असम में नागांव जिले के एक शिविर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के बीच हुई झड़प में गोलीबारी हो गई, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। घटना कटिमारी ग्रांट क्षेत्र में स्थित CRPF शिविर में घटी थी। गोलीबारी में राम नरेश सिंह यादव और विष्णु प्रसाद बघेल की मौत हुई है। जवानों पर गोली चलाने वाले सहायक सब-इंस्पेक्टर (ASI) बलानी प्रेमावरम ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। उनकी भी मौत हो गई है।
गोलीबारी
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार तड़के शिविर में बलानी की कथित तौर पर यादव और बघेल से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।
इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। तभी बलानी ने सरकारी असॉल्ट राइफल से जवानों पर करीब से गोलीबारी कर दी।
दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गोविंद श्रीपुल घायल हो गए। इसके बाद बलानी ने खुद को भी गोली मार ली।
जांच
पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
अर्धसैनिक बलों के शिविर में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है, जिससे सुरक्षा कर्मियों के मानसिक तनाव और दबाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
पिछले महीने पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमा सुरक्षा बल (BSF) कैंप में भी एक जवान ने 2 साथियों को मार डाला था।
फरवरी 2025 में, मणिपुर में CRPF हवलदार ने अपने 2 साथियों को गोली मारने के बाद खुद को भी मार डाला था।
पिछले साल ऐसी 5 घटनाएं हुई थी।