पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है

पंजाब पुलिस के ASI की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, आतंकी संबंधों की जांच जारी

लेखन भारत शर्मा 12:06 pm Sep 20, 202612:06 pm

क्या है खबर?

पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (ASI) हरजीत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। शनिवार (19 सितंबर) की रात को हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मारे गए आरोपी का संबंध पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी से होने का संदेह है, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जांच के बाद ही उसके बारे में आगे की जानकारी सामने आ सकेगी।