वंदे भारत स्लीपर का नया दौर, बेंगलुरु-मुंबई के बीच अब आरामदायक होगा रात का सफर
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेंगलुरु-मुंबई मार्ग पर एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लेकर आए हैं। इस स्लीपर ट्रेन से KSR बेंगलुरु और मुंबई के CSMT के बीच रात की यात्रा अब ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। इसके साथ ही कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से चली आ रही बेहतर कनेक्टिविटी की मांग भी पूरी होगी।
कर्नाटक के 1,750 किलोमीटर रेल विस्तार का हिस्सा
यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इससे पहले इसी साल हावड़ा-कामाख्या रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। BEML ने इसे डिजाइन किया है, जिसमें नारंगी और ग्रे रंग के ख़ास कोच लगे हैं। यह ट्रेन कर्नाटक के बड़े रेल विस्तार प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत 1,750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जानी हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों के रखरखाव के लिए 270 करोड़ रुपये की लागत से एक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जा रहा है, ताकि ये ट्रेनें सालों-साल अपनी बेहतर सेवाएं देती रहें।