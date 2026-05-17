वंदे भारत स्लीपर का नया दौर, बेंगलुरु-मुंबई के बीच अब आरामदायक होगा रात का सफर

कर्नाटक के 1,750 किलोमीटर रेल विस्तार का हिस्सा

यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इससे पहले इसी साल हावड़ा-कामाख्या रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। BEML ने इसे डिजाइन किया है, जिसमें नारंगी और ग्रे रंग के ख़ास कोच लगे हैं। यह ट्रेन कर्नाटक के बड़े रेल विस्तार प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत 1,750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जानी हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों के रखरखाव के लिए 270 करोड़ रुपये की लागत से एक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जा रहा है, ताकि ये ट्रेनें सालों-साल अपनी बेहतर सेवाएं देती रहें।