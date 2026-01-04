असदुद्दीन ओवैसी की प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती, कहा- मादुरो की तरह आतंकी मसूद अजहर को दबोचे

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM ) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न आरोपों को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश में घुसकर दबोच सकते हैं, तो भारत को भी 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से दबोचकर वापस लाना चाहिए। आइए जानते हैं आवैसी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है।

बयान आवैसी ने क्या दिया बयान? मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, "आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर लिया है और उन्हें अमेरिका ले गई है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं, तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान में घुसकर 26/11 के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं।"

चुनौती आवैसी ने इस तरह दी प्रधानमंत्री मोदी काे चुनौती ओवैसी ने आगे कहा, "मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमला करने वाला चाहे मसूद अजहर हो या लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का जालिम शैतान, मोदी जी अगर आपका 56-इंच का सीना है तो भारतीय सेना को भेजकर इन आतंकवादियों को उठाकर भारत ले आओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो आप क्या कम हैं? जब वे कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था कि अबकी बार ट्रंप सरकार।"

