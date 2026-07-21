अरविंद केजरीवाल जंतर-मंतर पहुंचे, बोले- मोदी जी के बच्चे नहीं इसलिए बच्चों का दर्द नहीं समझते

केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर कहा, "छात्र शांतिपूर्ण तरीके संसद जाना चाहते थे। उनके ऊपर बुरी तरह डंडे बरसाए गए, कई के सिर फट गए और हड्डी टूट गई। मोदी जी ने बहुत बर्बरता से हमला कराया है। बच्चे केवल पेपर लीक न होने की मांग कर रहे हैं। मोदी नाकाम प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि बच्चे होना क्या होता है। मोदी जी को बहुत अहंकार हो गया है, जो ठीक नहीं।"