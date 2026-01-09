अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच करेगी CBI, उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला

जांच

धामी बोले- सरकार ने निष्पक्षता से काम किया

मुख्यमंत्री धामी ने बयान में कहा, "अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव से पूरी पारदर्शिता औऱ निष्पक्षता से की थी। तुरंत एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पूरा पक्ष रखा गया, जिससे किसी को जमानत नहीं मिली और आजीवन कारावास की सजा मिली। इससे साबित है कि सरकार ने शुरू से अंत तक निष्पक्षता से काम किया है।"