अनिल अंबानी ने NDTV पर मानहानि मुकदमा किया, कहा- अडाणी दिखा रहे उनकी कंपनी में दिलचस्पी 

सुनवाई

19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अनिल की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने NDTV से याचिका पर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। अनिल ने 2 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना मांगा है। अनिल ने कहा कि हर्जाने की यह राशि दान में दी जाएगी। अनिल ने कनवाल के अलावा, अडाणी समूह के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी IANS और उसके संपादक आशीष मनचंदा, NDTV के प्रबंध संपादक मनोरंजन भारती, तमन्ना इनामदार को प्रतिवादी बनाया है।