मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर मिलेंगे 40,000 रुपये देश May 16, 2026

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने परिवारों के लिए नकद इनामों का ऐलान किया है। इसके तहत, अगर किसी परिवार में तीसरा बच्चा होता है, तो उन्हें 30,000 रुपये मिलेंगे। वहीं, चौथे बच्चे के लिए सरकार 40,000 रुपये देगी। मुख्यमंत्री ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि वे चाहते हैं कि राज्य की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.1 बनी रहे। नायडू ने आगाह किया है कि अगर राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर इसी तरह घटती रही, तो भविष्य में आंध्र प्रदेश के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है।