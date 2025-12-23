आंध्र प्रदेश में बाघ की वाहन की टक्कर से मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश के पलनाडु में हाईवे पार कर रहे बाघ की वाहन की टक्कर से मौत

लेखन गजेंद्र 05:28 pm Dec 23, 202505:28 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में सड़क पार करते समय एक वाहन ने बाघ को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा वेल्डुर्थी मंडल के सिरिगिरिपाडु गांव के बाहरी इलाके में हुआ है। घटना के समय विशाल बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग 565 पार कर रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन की टक्कर से वह उछलकर दूर जा गिरा। ग्रामीणों को तड़के सड़क पर बाघ का शव मिला, जिसके बाद वन अधिकारियों को सूचना दी गई।