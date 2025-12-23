आंध्र प्रदेश के पलनाडु में हाईवे पार कर रहे बाघ की वाहन की टक्कर से मौत
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में सड़क पार करते समय एक वाहन ने बाघ को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा वेल्डुर्थी मंडल के सिरिगिरिपाडु गांव के बाहरी इलाके में हुआ है। घटना के समय विशाल बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग 565 पार कर रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन की टक्कर से वह उछलकर दूर जा गिरा। ग्रामीणों को तड़के सड़क पर बाघ का शव मिला, जिसके बाद वन अधिकारियों को सूचना दी गई।
हादसा
मामला दर्ज, इलाके से गुजरे वाहनों की जांच शुरू
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस के समन्वय से मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर मारने वाले जिम्मेदार वाहन की पहचान करने के लिए संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है। वाहन चालक को खोजने के लिए CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस को भी काम पर लगाया गया है। स्थानीय निवासियों ने दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है और हादसे रोकने के लिए गति सीमा पर सख्ती की मांग कर रहे हैं।
चिंता
विजयपुरी दक्षिणी वन रेंज में थे 4 बाघ
तेलुगु पोस्ट ने वन अधिकारी सुजाता के हवाले से बताया कि विजयपुरी दक्षिण वन रेंज में कुल 4 विशाल बाघ हैं, जिनमें से एक की मंगलवार सुबह मौत हो गई है। अब यहां सिर्फ 3 बाघ बचे हैं। वनवासियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा, चेतावनी बोर्ड और वन्यजीव क्रॉसिंग के संकेत लगाने की आवश्यकता बताई गई है। बता दें, जंगल से बाहर निकलकर सड़क पार करते समय बाघों की मौत देश में चिंता का विषय है।