आंध्र प्रदेश के 100 साल पुराने द्राक्षारामम मंदिर में शिवलिंग तोड़ा गया, आरोपी हिरासत में
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में 100 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ने की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। कपलेश्वर स्वामी शिवलिंग सप्त गोदावरी नदी के किनारे प्रसिद्ध पंचारमा क्षेत्रों में से एक द्राक्षारामम भीमेश्वर मंदिर में स्थापित थी। शिवलिंग को मंगलवार तड़के, वैकुंठ एकादशी के दिन नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान थोतापेटा गांव के निवासी नीलम श्रीनिवास के रूप में की है।
घटना
पुजारी से बदला लेने के लिए तोड़ा शिवलिंग
स्थानीय पुलिस ने घटना के बाद मौके पर दौरा किया और CCTV फुटेज के जरिए संदिग्ध आरोपी की पहचान की। पुलिस ने आरोपी श्रीनिवास को पकड़ने के लिए 6 विशेष टीमें गठित की थी। पुलिस को आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह किसी संगठित सांप्रदायिक कृत्य के बजाय व्यक्तिगत मकसद से प्रेरित था। श्रीनिवास की हाल में पुजारी के साथ कुछ अनुष्ठानों को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए शिवलिंग को निशाना बनाया।
जांच
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना का संज्ञान लिया
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना का संज्ञान लेते हुए दान-संसाधन मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी से बात की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को कहा है सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि संदिग्ध की पृष्ठभूमि या संबद्धताओं की परवाह किए बिना पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए। मंत्री अमन ने बताया कि नष्ट शिवलिंग की जगह वैदिक विद्वानों और पुजारियों की सहायता से और बंदोबस्ती विभाग की देखरेख में नया शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है।