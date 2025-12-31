आंध्र प्रदेश के 100 साल पुराने द्राक्षारामम मंदिर में शिवलिंग तोड़ा गया, आरोपी हिरासत में

घटना

पुजारी से बदला लेने के लिए तोड़ा शिवलिंग

स्थानीय पुलिस ने घटना के बाद मौके पर दौरा किया और CCTV फुटेज के जरिए संदिग्ध आरोपी की पहचान की। पुलिस ने आरोपी श्रीनिवास को पकड़ने के लिए 6 विशेष टीमें गठित की थी। पुलिस को आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह किसी संगठित सांप्रदायिक कृत्य के बजाय व्यक्तिगत मकसद से प्रेरित था। श्रीनिवास की हाल में पुजारी के साथ कुछ अनुष्ठानों को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए शिवलिंग को निशाना बनाया।