आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में नए साल पर किया डांस, 5 कर्मचारियों पर FIR

घटना

कर्मचारियों को मंदिर से हटाया गया

यह घटना कथित तौर पर अन्नसत्र परिसर के भीतर घटी, जिसे विशाल पवित्र परिसर का हिस्सा माना जाता है। मंदिर के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाबू द्वारा औपचारिक शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया और कर्मचारियों के खिलाफ मंदिर नियमों और बंदोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की गई है। मल्लिकार्जुन अन्नसत्र के अध्यक्ष श्याम ने कहा कि जांच के बाद सभी 5 कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है।