आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में नए साल पर किया डांस, 5 कर्मचारियों पर FIR
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के निशुल्क भोजन केंद्र मल्लिकार्जुन अन्नसत्रा परिसर में डांस करने पर 5 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि नए साल के दिन एक कार्यक्रम में कर्मचारियों ने परिसर के अंदर फिल्मी गानों पर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घटना
कर्मचारियों को मंदिर से हटाया गया
यह घटना कथित तौर पर अन्नसत्र परिसर के भीतर घटी, जिसे विशाल पवित्र परिसर का हिस्सा माना जाता है। मंदिर के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाबू द्वारा औपचारिक शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया और कर्मचारियों के खिलाफ मंदिर नियमों और बंदोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की गई है। मल्लिकार्जुन अन्नसत्र के अध्यक्ष श्याम ने कहा कि जांच के बाद सभी 5 कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है।
निर्देश
मंदिर प्रशासन ने निर्देश जारी किए
श्रीशैलम मंदिर प्रशासन ने प्रबंधन को मंदिर परिसर की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधि की अनुमति न देने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिर नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि केवल आश्रमों में ही आध्यात्मिक प्रवचन, पारायण, भजन, सत्संग और वैदिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। बता दें कि मल्लिकार्जुन मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है।
ट्विटर पोस्ट
मंदिर परिसर में डांस का वीडियो
📹 Srisailam | Temple Controversy— Rathnam News (@RathnamNews) January 4, 2026
Dance videos filmed to movie songs at Mallikarjuna Sathram have sparked outrage among devotees.
Calls for strict action to prevent such incidents in the future.#Srisailam #AndhraPradesh #APNews pic.twitter.com/tee3QdP7Kw