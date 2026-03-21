आंध्र प्रदेश में यात्री बस में आग लगने के बाद 37 लोगों की जान बच गई है

आंध्र प्रदेश: यात्री बस में लगी भीषण आग, ओडिशा के विधायक समेत 37 लोग बाल-बाल बचे

लेखन भारत शर्मा 02:27 pm Mar 21, 202602:27 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में शनिवार तड़के एक निजी यात्री बस में आग लगने से एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना सुबह करीब 3 बजे तारापुरम के पास बस के पिछले टायर के फटने के बाद घटी। ड्राइवर की सूझबूझ और यात्रियों की सतर्कता के कारण ओडिशा के चित्रकोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगू खिला समेत बस में सवार सभी 37 लोगों को आग की लपटों में घिरने से पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया।