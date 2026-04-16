आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लॉरी और टैंकर की टक्कर

आंध्र प्रदेश: कुरनूल में लॉरी और टैंकर की आमने-सामने टक्कर, बच्ची समेत 8 तीर्थयात्रियों की मौत

लेखन गजेंद्र 08:48 am Apr 16, 202608:48 am

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां तीर्थयात्रियों से भरी एक लॉरी की टैंकर से टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। हादसा मंत्रालयम मंडल में चिलाकलाडोना के पास हुआ है। यह कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 167 पर है। हादसे में 12 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य की अस्पताल में मौत हुई।