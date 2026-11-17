कृष्णा-गोदावरी बेसिन, खासकर कोनासीमा में गैस से जुड़े कई बड़े हादसे हो चुके हैं।

जनवरी 1995 में पसरलापुडी में ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ONGC के एक गैस कुएं में बड़ा धमाका हुआ, जो लगभग 65 दिनों तक जलता रहा और 15 मार्च को काबू पाया गया।

फरवरी 1997 में देवरापल्ली में एक और धमाका हुआ, जिसमें आग 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर तक उठी।

जून 2014 को GAIL गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई।