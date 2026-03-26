आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम में ट्रक की टक्कर के बाद बस में लगी आग

आंध्र प्रदेश: ट्रक से टकराने के बाद बस में लगी आग, 13 यात्री जिंदा जले

लेखन गजेंद्र 09:21 am Mar 26, 202609:21 am

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निजी ट्रैवल बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। हादसा सुबह 6:30 बजे मार्कपुरम में रायवरम के नजदीक हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 20 लोग बस से निकलने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद लोग बस में फंस गए थे।