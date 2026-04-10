आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी में 3 लड़कियों की झरने के पास डूबने से मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश: झरने के पास सेल्फी लेते समय 3 लड़कियों की डूबने से मौत

लेखन गजेंद्र 12:06 pm Apr 10, 202612:06 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 3 लड़कियां एक झरने के पास नहाने गई थीं, लेकिन पैर फिसलने से 3 लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। घटना गुरुवार को अनंतगिरि पहाड़ियों में घटी, जो हुकुमपेटा मंडल के मुलागुम्मी गांव में है। यहां पास के गांव की 4 लड़कियां मुलागुम्मी जलप्रपात देखने के लिए सैर पर निकली थीं। एक लड़की को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है।