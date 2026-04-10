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आंध्र प्रदेश: झरने के पास सेल्फी लेते समय 3 लड़कियों की डूबने से मौत
आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी में 3 लड़कियों की झरने के पास डूबने से मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश: झरने के पास सेल्फी लेते समय 3 लड़कियों की डूबने से मौत

लेखन गजेंद्र
Apr 10, 2026
12:06 pm
क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 3 लड़कियां एक झरने के पास नहाने गई थीं, लेकिन पैर फिसलने से 3 लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। घटना गुरुवार को अनंतगिरि पहाड़ियों में घटी, जो हुकुमपेटा मंडल के मुलागुम्मी गांव में है। यहां पास के गांव की 4 लड़कियां मुलागुम्मी जलप्रपात देखने के लिए सैर पर निकली थीं। एक लड़की को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है।

हादसा

हादसा वीडियो में कैद

स्थानीय पुलिस ने बताया कि लड़कियां झरने में मस्ती कर रही थीं, तभी फिसलन भरी चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेते समय उनका पैर फिसल गया और वे पानी में गिर गईं। अधिकारियों ने बताया कि किसी लड़की को तैरना नहीं आता था, जिससे वे पानी में डूब गई, जबकि एक लड़की को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। घटना में तृषा (17), रत्नाकुमारी (16) और पवित्रा (16) की मौत हुई है। इसका भयावह वीडियो भी सामने आया है।

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो

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