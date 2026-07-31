सड़क हादसों में मौतें घटीं, पर खतरे नहीं; शीर्ष पर उत्तर प्रदेश

इस साल सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं, जहां 14,794 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है। देश में कुल सड़क मौतों का 35 प्रतिशत हिस्सा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर दर्ज किया गया। तेज रफ्तार अभी भी हादसों की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है; अब तक 46,075 मामलों में इसे ही मुख्य कारण माना गया है।

पैदल चलने वालों की मौतें भी चिंताजनक रूप से काफी ज्यादा हैं। सरकार की नई PM-RAHAT योजना के तहत फरवरी से अब तक 12,000 से ज्यादा मामलों में कैशलेस (बिना पैसे दिए) इलाज मुहैया कराया गया है।