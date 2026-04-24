अमित शाह का इंस्टाग्राम पर '10 मिनट' वाला जवाब वायरल, सोशल मीडिया पर मचाई धूम!

मध्यामग्राम में शाह ने की रैली

अमित शाह मध्यामग्राम में भाजपा उम्मीदवार अनिंद्य राजू बनर्जी का समर्थन करने पहुंचे थे। यहां उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के विधायक रथिन घोष से है।

रोड शो के दौरान शाह ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाया। साथ ही, उन्होंने इस रोड शो के खास पलों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया।

यह प्रचार ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें 91.83% की अच्छी खासी वोटिंग दर्ज की गई है। राज्य में अगले चुनावी दौर के लिए 29 अप्रैल को भी मतदान होना है।