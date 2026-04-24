अमित शाह का इंस्टाग्राम पर '10 मिनट' वाला जवाब वायरल, सोशल मीडिया पर मचाई धूम!
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंस्टाग्राम पर हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत के बाद खूब चर्चा में हैं। हुआ यूं कि एक यूजर ने कमेंट किया था कि वे मध्यामग्राम में उनके रोड शो के लिए गर्मी में इंतजार कर रहे हैं। इस पर शाह ने जवाब दिया, "देर के लिए माफी। 10 मिनट में पहुंच रहा हूं।" उनका यह दिलचस्प जवाब तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया।
मध्यामग्राम में शाह ने की रैली
अमित शाह मध्यामग्राम में भाजपा उम्मीदवार अनिंद्य राजू बनर्जी का समर्थन करने पहुंचे थे। यहां उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के विधायक रथिन घोष से है।
रोड शो के दौरान शाह ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाया। साथ ही, उन्होंने इस रोड शो के खास पलों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया।
यह प्रचार ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें 91.83% की अच्छी खासी वोटिंग दर्ज की गई है। राज्य में अगले चुनावी दौर के लिए 29 अप्रैल को भी मतदान होना है।