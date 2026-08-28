छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय एलायंस एयर विमान का टायर फटा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय एलायंस एयर विमान का टायर फटा, हड़कंप मचा

लेखन गजेंद्र 06:58 pm Aug 28, 202606:58 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को बड़ा विमान हादसा होते-होते मचा। यहां के बिलासपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय एलायंस एयर के विमान का टायर फट गया, जिससे यात्री बुरी तरह सहम गए। घटना सुबह 11 बजे हुई। घटना के समय विमान 9I1613 दिल्ली से बिलासपुर पहुंचा था। उसमें 37 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है।