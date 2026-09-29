इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रेस्तरां में लगाया हुक्का पर प्रतिबंध

कोर्ट ने कहा, "उत्तर प्रदेश के भीतर रेस्तरां द्वारा हुक्का बार चलाना और हुक्का सेवाएं प्रदान करना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 के नियम 4(3) का घोर उल्लंघन है। यह COTPA की योजना और उसके उद्देश्य के सीधे विपरीत है।"

कोर्ट ने प्रदेश सरकार से हुक्का पर प्रतिबंध लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया और सभी निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में हुक्का परोसने पर कड़ी सजा का प्रावधान करने वाली अधिसूचना जारी करने को कहा।