ममता शर्मसार: दो बेटियों को डुबोने वाली मां को उम्रकैद
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असम में 27 साल की अजमीरा बेगम लस्कर नाम की एक महिला को अपनी दो छोटी बेटियों को डुबोकर मारने का जुर्म कबूल करने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह दिल दहला देने वाली घटना 1 सितंबर, 2023 को हुई थी और गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
कबूलनामे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला को ठहराया गया दोषी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खुद लस्कर के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने उसे हत्या का दोषी ठहराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि घर के अंदर लंबे समय से झगड़े चल रहे थे और माहौल काफी तनावपूर्ण था। बताया गया कि घटना से बस 2 हफ्ते पहले ही लस्कर अपने पति के घर वापस लौटी थी। अदालत का यह फैसला दर्शाता है कि घरेलू झगड़ों के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं।