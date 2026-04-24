ममता शर्मसार: दो बेटियों को डुबोने वाली मां को उम्रकैद

कबूलनामे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला को ठहराया गया दोषी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खुद लस्कर के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने उसे हत्या का दोषी ठहराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि घर के अंदर लंबे समय से झगड़े चल रहे थे और माहौल काफी तनावपूर्ण था। बताया गया कि घटना से बस 2 हफ्ते पहले ही लस्कर अपने पति के घर वापस लौटी थी। अदालत का यह फैसला दर्शाता है कि घरेलू झगड़ों के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं।