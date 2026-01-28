अजित पवार के विमान हादसे का वीडियो आया सामने, सरकार और चश्मदीदों ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को जिस विमान हादसे में मौत हुई है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में सुबह 8:45 बजे एक राजमार्ग दिखाई दे रहा है, जिसके पास में ही धुएं और आग का गुबार आसमान पर उठता दिख रहा है। विमान हादसा हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी में उतरने के बाद हुआ है, ऐसे में वीडियो में सिर्फ धुआं और गुबार दिख रहा है।

बयान चश्मदीदों ने क्या बताया? विमान हादसे के समय मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि उसने हादसे होते हुए देखा था। उसने बताया कि जब प्लेन नीचे आया तो लग रहा था कि क्रैश हो जाएगा, इसके बाद अनियंत्रित हो गया और जोरदार धमाका हुआ। व्यक्ति ने बताया कि कम से कम 4 से 5 विस्फोट हुए होंगे। एक महिला ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका और बाद में जले शव देखे गए।

बयान पायलट की ओर से कोई मे-डे कॉल नहीं आया आधिकारिक बयान में बताया गया कि अजित पवार का विमान पहले एक असफल लैंडिंग कर चुका था और उसके बाद 8:43 बजे रनवे पर उतरने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अनुमति के बाद कोई रीडबैक नहीं हुआ और 8:44 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने आग की लपटें देखीं। बयान में बताया गया कि दुर्घटना से पहले ATC को न तो कोई मे-डे कॉल किया गया और न ही किसी प्रकार की संकटकालीन कॉल की गई।

जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मौका स्थल पर जांच करने पहुंची बारामती विमान हादसे की जांच का जिम्मा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने संभाल लिया है। उसकी टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रारंभिक जांच से बताया कि कम दृश्यता दुर्घटना का कारण थी। हालांकि, गहन जांच की आवश्यकता है। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

