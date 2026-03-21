एयरलाइंस कंपनियों ने मुफ्त सीट आवंटन का किया विरोध, हवाई किराए में हो सकता है इजाफा

चेतावनी FIA ने दी किराए में बढ़ोतरी की चेतावनी FIA ने पत्र में लिखा, 'उड़ानों में 60 प्रतिशत सीटों के मुफ्त आवंटन के आदेश से एयरलाइंस पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव होगा, जिससे एयरलाइंस को किराए में वृद्धि करके राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।' FIA ने आदेश को एयरलाइन संचालन के वाणिज्यिक पहलुओं में नियामक हस्तक्षेप बताते हुए चिंता जताई और तर्क दिया कि मूल्य निर्धारण और सीट आवंटन मुख्य व्यावसायिक निर्णय हैं। इसमें हस्तक्षेप से उन्हें मोटा राजस्व नुकसान झेलना पड़ेगा।

हवाला FIA ने दिया कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला FIA ने कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा, 'नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पास अलग-अलग सेवाओं के लिए शुल्क तय करने या सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, मुफ्त सीट चयन शुरू में फायदेमंद लग सकता है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है।' उन्होंने कहा, 'किराए में वृद्धि से उपभोक्ताओं की पसंद और वहनीयता कम हो जाएगी, खासकर बार-बार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों और बजट यात्रियों के लिए।'

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मांग उद्योग जगत ने कीर फैसले को वापस लेने की मांग FIA ने लिखा, 'इस तरह के नियामक हस्तक्षेप से एयरलाइन मूल्य निर्धारण संरचनाओं पर अधिक नियंत्रण का एक उदाहरण स्थापित हो सकता है। अगर, इसे लागू किया जाता है, तो यह उपाय सहायक मूल्य निर्धारण में व्यापक हस्तक्षेप के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जिससे भविष्य के नियामक प्रतिबंधों के संबंध में एयरलाइनों के लिए अनिश्चितता पैदा होगी।' FIA ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ यात्रियों के हित को देखते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग उठाई है।

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