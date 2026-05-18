मुंबई हवाई अड्डे पर कर्मचारियों की हड़ताल

मुंबई हवाई अड्डे पर कर्मचारियों की हड़ताल, विमानों के अंदर फंसे रहे यात्री

लेखन गजेंद्र 04:17 pm May 18, 202604:17 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने-जाने वाली एयर इंडिया की कई उड़ानों को सोमवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल, एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के कर्मचारियों ने अस्थायी रूप से हड़ताल कर दी, जिसके बाद यात्रियों को जरूरी सुविधाएं और सेवाएं नहीं मिल सकीं। विमान से उतरने वाले यात्रियों को उनका सामान नहीं मिल सका और चढ़ने वाले यात्रियों का सामान विमान में नहीं चढ़ाया गया, जिससे घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।