एयर इंडिया में बिंदी-सिंदूर बैन? 'अंतर्राष्ट्रीय मानकों' पर छिड़ी संस्कृति की जंग!

आलोचना के बीच एयर इंडिया ने दिए 'अंतर्राष्ट्रीय मानकों' के तर्क

एयर इंडिया ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि ये ग्रूमिंग नियम 'अंतर्राष्ट्रीय मानकों' के हिसाब से बनाए गए हैं। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने जब से संभाला है, तब से ही ये नियम लागू किए गए हैं। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह नीति पश्चिमी तौर-तरीकों को बढ़ावा दे रही है और भारत की समृद्ध विविधता को नजरअंदाज कर रही है। कई लोग पीआईए और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइंस का उदाहरण भी देते हैं, जो अपनी संस्कृति का पूरा सम्मान करती हैं। उन्हें चिंता है कि एयर इंडिया का यह कदम दूसरे संगठनों के लिए भी एक गलत मिसाल बन सकता है, जिससे भारतीय विरासत के प्रति उनके व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।