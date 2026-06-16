कन्नूर से जेद्दा जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान तकनीकी खराबी के बाद लौटी

कन्नूर से जेद्दा जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान तकनीकी खराबी के बाद लौटी

लेखन गजेंद्र 12:35 pm Jun 16, 202612:35 pm

क्या है खबर?

केरलम के कन्नूर से सऊदी अरब के जेद्दा जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट आई। विमान ने 180 से अधिक यात्रियों को लेकर कन्नूर हवाई अड्डे से सुबह 7:40 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 2 घंटे बाद पायलट ने तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद वापस लौटने का फैसला किया। विमान को सुरक्षित तरीके से कन्नूर उतार दिया गया है। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।