एयर इंडिया एक्सप्रेस में बम की धमकी के बाद हो रही जांच

एयर इंडिया एक्सप्रेस में बम की धमकी, नोट की 70 प्रतिशत लिखावट यात्रियों-कर्मचारियों से मिली

लेखन गजेंद्र 01:15 pm Sep 04, 202601:15 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब के दम्मान से दिल्ली आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में नया मोड़ आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान के अंदर से धमकी का जो नोट मिला था, उसकी लिखावट विमान में सवार चालक दल के सदस्यों और यात्रियों से मिल रही है। घटना के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अहमदाबाद हवाई अड्डा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी अपराध शाखा जांच कर रही है।