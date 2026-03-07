एयर इंडिया और इंडिगो खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों के लिए करेंगी विशेष उड़ानों का संचालन

इजराइल-अमेरिका- ईरान में छिड़े युद्ध के बीच हवाई यात्रा धीरे-धीरे दोबारा शुरू हो रही है, लेकिन सेवाएं अभी भी सामान्य स्थिति से बहुत दूर हैं। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइनों ने 7 मार्च को मध्य पूर्व के लिए सीमित उड़ानों की घोषणा की है, जबकि कतर एयरवेज जैसी अन्य एयरलाइनों ने परिचालन निलंबित रखा है। एयर इंडिया और इंडिगो ने खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों की वापसी के लिए विशेष उड़ानें संचालित करने का भी ऐलान किया है।

हालात पश्चिमी एशियाई देशों में फंसे हैं हजारों यात्री पश्चिमी एशिया के कई देशों द्वारा संघर्ष के कारण अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद हवाई यात्रा व्यवधान शुरू हो गया था। उसके बाद अधिकांश एयरलाइंस कंपनियों ने उड़ानें रद्द कर दी और हजारों यात्री फंस गए। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों के हवाई अड्डे आंशिक रूप से फिर से खुल गए हैं, जिससे एयरलाइंस सीमित संख्या में उड़ानें फिर से शुरू कर पा रही हैं। इससे वहां फंसे यात्रियों को निकालने में मदद मिल रही है।

संचालन एयर इंडिया समूह करेगा 50 उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मध्य पूर्व के लिए 7 मार्च को लगभग 50 उड़ानें संचालित करेंगी, जो भारत को दुबई, अबू धाबी, मस्कट, जेद्दा, रस अल खैमाह और शारजाह से जोड़ेंगी। इन सेवाओं में निर्धारित और अतिरिक्त उड़ानें शामिल हैं जिन्हें सऊदी अरब और ओमान के हवाई क्षेत्र के फिर से खुलने के बाद आयोजित किया गया है। ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम सहित कई भारतीय शहरों को खाड़ी देशों से जोड़ती हैं।

जानकारी एयर इंडिया ने क्या जारी किया बयान? एयर इंडिया ने कहा, 'ये अतिरिक्त उड़ानें संघर्ष के दौरान क्षेत्र में फंसे यात्रियों की सहायता के लिए हैं। दोनों एयरलाइंस भारतीय और स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी के बाद 7 मार्च को अतिरिक्त गैर-निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करेगी।'

घोषणा इंडिगो ने भी की सीमित उड़ानों की घोषणा भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी मध्य पूर्व के लिए सीमित उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है और 7 मार्च से इस क्षेत्र के 5 गंतव्यों के लिए सेवाएं संचालित करेगी। एयरलाइन ने कहा कि वह समझती है कि कई यात्री अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उसने बदलती स्थिति पर नजर रखते हुए एक सीमित कार्यक्रम की योजना बनाई है। हालांकि, व्यवधान अभी भी गंभीर बना हुआ है।