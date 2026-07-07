अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखा है

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार, 11 को उम्रकैद

लेखन भारत शर्मा 11:47 am Jul 07, 202611:47 am

क्या है खबर?

गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय के अनुसार, 49 गुनहगारों में से 38 को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ दोषियों की ओर से दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने विस्फोटों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।