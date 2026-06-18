तमिलनाडु के कोयंबटूर में NEET अभ्यथी अनुकीर्तना ने जहर खाकर जान दी

अब अहमदाबाद और तमिलनाडु में NEET अभ्यर्थियों ने की आत्महत्या, 2 दिन में 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:07 pm Jun 18, 202603:07 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के आत्मघाती कदम की खबरें नहीं रुक रही हैं। गुरुवार तड़के तमिलनाडु के कोयंबटूर में NEET की तैयारी कर रही एक 19 साल की छात्रा अनुकीर्तना ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में 17 साल के छात्र ने छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पिछले 2 दिन में 4 अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं।