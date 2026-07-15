एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट अक्टूबर तक आएगी

एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट अक्टूबर तक, AAIB ने कॉकपिट रिकॉर्डिंग मांगने का विरोध किया

लेखन गजेंद्र 02:14 pm Jul 15, 202602:14 pm

क्या है खबर?

पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट का मसौदा अक्टूबर तक तैयार हो सकता है। ब्यूरो ने घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में ये बात कही। ब्यूरो ने कहा कि मीडिया अटकलों और पायलटों को दोषी ठहराने वाली कहानी गवाहों को प्रभावित कर रही है।