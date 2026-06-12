अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बयान दिया

अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने क्या कहा?

लेखन गजेंद्र 06:57 pm Jun 12, 202606:57 pm

क्या है खबर?

गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की आज पहली बरसी है, लेकिन अभी तक हादसे की जांच रिपोर्ट न आने से पीड़ित चिंतित हैं। इस बीच, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शुक्रवार को हादसे में जान गंवाने वालों को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे पेशेवर और लगन के साथ जांच जारी है। हालांकि, यह नहीं बताया कि रिपोर्ट कब आएगी।