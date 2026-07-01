आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार को स्लीपर बस ने टक्कर मारी, 2 बच्चों समेत 5 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि घटना के समय स्लीपर बस हरियाणा के झज्जर से बिहार के नालंदा जा रही थी, जबकि अर्टिगा कार आगरा से लखनऊ जाने के लिए निकली थी। बांगरमऊ कोतवाली इलाके के 230.800 माइलस्टोन के पास अचानक स्लीपर बस कार को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से टकरा गई और लोहे की ग्रिल तोड़ते हुए नीचे जाकर पलट गई। हादसे के बाद कार भी करीब 20 फीट तक घिसटती गई। घटना के समय बस में 85 यात्री सवार थे।