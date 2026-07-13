आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन अधीक्षक को पीटा और घसीटा गया

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन अधीक्षक को पीटा और घसीटा, 6 RPF कर्मी निलंबित

लेखन गजेंद्र 10:30 am Jul 13, 202610:30 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक उप स्टेशन अधीक्षक को बुरी तरह पीटने और जमीन पर घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 6 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना रविवार दोपहर 12 बजे तब घटी थी, जब यहां चेन खींचने के आरोप में RPF कर्मियों ने एक महिला यात्री को पकड़ा था। स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने इसका विरोध किया, तो जवानों उनको पीटना शुरू कर दिया था।