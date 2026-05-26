आग लगा रहे पेट्रोल-डीजल: 11 दिन में चौथा झटका, कीमतें मई 2022 के रिकॉर्ड स्तर पर

फरवरी के आखिर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल सप्लाई में आ रही रुकावटें हैं, जो तेल परिवहन का एक अहम रास्ता है। इन्हीं रुकावटों के कारण पूरे भारत में ईंधन महंगा हो रहा है।

मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं

इन बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर मेट्रो शहरों पर पड़ रहा है। मुंबई में पेट्रोल का दाम 111.21 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 113.47 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 107.87 रुपये प्रति लीटर और हैदराबाद में तो यह 115.73 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके साथ ही, दिल्ली-NCR में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की और बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यह 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसका सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ेगा, जिससे लोगों का सफर और सामान लाना-ले जाना और महंगा हो जाएगा।