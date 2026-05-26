आग लगा रहे पेट्रोल-डीजल: 11 दिन में चौथा झटका, कीमतें मई 2022 के रिकॉर्ड स्तर पर
पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से आसमान छू रही हैं। अब इनकी कीमत मई 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ 11 दिनों के अंदर यह चौथी बढ़ोतरी है। मई के मध्य से अब तक हर लीटर पर करीब 7.5 रुपये बढ़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50 प्रतिशत से ऊपर
फरवरी के आखिर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल सप्लाई में आ रही रुकावटें हैं, जो तेल परिवहन का एक अहम रास्ता है। इन्हीं रुकावटों के कारण पूरे भारत में ईंधन महंगा हो रहा है।
मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं
इन बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर मेट्रो शहरों पर पड़ रहा है। मुंबई में पेट्रोल का दाम 111.21 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 113.47 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 107.87 रुपये प्रति लीटर और हैदराबाद में तो यह 115.73 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके साथ ही, दिल्ली-NCR में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की और बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यह 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसका सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ेगा, जिससे लोगों का सफर और सामान लाना-ले जाना और महंगा हो जाएगा।