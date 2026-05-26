पेट्रोल 100 पार: चारों महानगरों में दो हफ्तों में 4 बार बढ़ीं कीमतें
पेट्रोल की कीमतें अब देश के चारों महानगरों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गई हैं। ऐसा पिछले 2 हफ्तों में 4 बार हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ है। फिलहाल, दिल्ली में पेट्रोल 101.61 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 107.66 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल की बात करें तो दिल्ली में यह 88.77 रुपये और मुंबई में 96.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इस दाम बढ़ोतरी का मुख्य कारण ईरान से जुड़े तनाव हैं, जिनकी वजह से मई के मध्य से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 15 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है।
ईंधन की बढ़ती कीमतें घर के बजट पर बोझ
ईंधन की कीमतें बढ़ने से राशन के सामान से लेकर खाने की डिलीवरी तक, सब कुछ महंगा हो सकता है। यानी, सामान ढोने का खर्च बढ़ने से हमारी रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजों पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय ऊपरी सीमा तक पहुंच सकती है, जिससे घरों का बजट और बिगड़ सकता है। सरकार का कहना है कि उसने 76 दिनों तक पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन बढ़ते घाटे के कारण उसे यह फैसला लेना पड़ा। अब जब रोजमर्रा के खर्च बढ़ रहे हैं, तो आम जनता महंगाई की मार झेल रही है।