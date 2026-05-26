पेट्रोल 100 पार: चारों महानगरों में दो हफ्तों में 4 बार बढ़ीं कीमतें देश May 26, 2026

पेट्रोल की कीमतें अब देश के चारों महानगरों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गई हैं। ऐसा पिछले 2 हफ्तों में 4 बार हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ है। फिलहाल, दिल्ली में पेट्रोल 101.61 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 107.66 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल की बात करें तो दिल्ली में यह 88.77 रुपये और मुंबई में 96.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इस दाम बढ़ोतरी का मुख्य कारण ईरान से जुड़े तनाव हैं, जिनकी वजह से मई के मध्य से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 15 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है।