बिहार-असम और राजस्थान प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई नहीं करेगा

बिहार-असम और राजस्थान प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, CJP बोली- युवाओं को अकेले नहीं छोड़ेंगे

लेखन गजेंद्र 09:13 am Jul 28, 202609:13 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार शाम को आशंका जताई थी कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई न करने का वादा तोड़ सकती है, जिसके बाद पार्टी ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। इसके बाद बिहार, असम और राजस्थान की सरकारों ने एक आदेश जारी कर आश्वासन दिया है कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यह पुष्टि CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने आधी रात को की।