CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने CJI सूर्यकांत को दिया राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध-प्रदर्शन का श्रेय

अभिजीत दिपके ने CJI सूर्यकांत को दिया राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध-प्रदर्शन का श्रेय, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 03:52 pm Aug 03, 202603:52 pm

क्या है खबर?

NEET-UG 2026 पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ देशव्यापी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक बड़ा और तीखा बयान जारी किया है। उन्होंने देश में युवाओं और छात्रों के बड़े आंदोलन को खड़ा करने का पूरा श्रेय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को दिया है। उन्होंने कहा कि CJI के बयान ने ही CJP की आधारशिला रखी थी और वह अपने अभियान में सफल भी हुई।