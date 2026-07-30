अभिजीत दिपके का राहुल को समर्थन; पैलेट-गन के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, इस्तीफा मांगा 

दिपके ने कांग्रेस नेता राहुल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि "मेरा भी मानना ​​है कि उन्हें (शाह को) इस्तीफा दे देना चाहिए।" उन्होंने कहा कि पैलेट गन चलते हुए उन्होंने खुद देखा था।

दिपके ने CJP को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों पर कहा, "अगर शाह के गृह मंत्री रहते हुए भी हमें विदेशी फंड मिल रहा है, तो यह उनकी विफलता है। फिर आप कैसे चाणक्य हैं? अगर ऐसा है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।"