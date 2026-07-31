अभिजीत दिपके ने नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को निशाने पर लिया

अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक के साथ मतभेद को नकारा, प्रल्हाद जोशी को निशाने पर लिया

लेखन गजेंद्र 05:19 pm Jul 31, 202605:19 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ साक्षात्कार में कहा कि आंदोलन वांगचुक के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और कहा कि दोनों काफी हद तक एक ही विचारधारा पर कायम हैं। इस दौरान दिपके ने नए कार्यवाहक शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को भी निशाने पर लिया और प्रियंका गांधी के दावे का समर्थन किया।