अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक के साथ मतभेद को नकारा, प्रल्हाद जोशी को निशाने पर लिया
क्या है खबर?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ साक्षात्कार में कहा कि आंदोलन वांगचुक के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और कहा कि दोनों काफी हद तक एक ही विचारधारा पर कायम हैं। इस दौरान दिपके ने नए कार्यवाहक शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को भी निशाने पर लिया और प्रियंका गांधी के दावे का समर्थन किया।
बयान
वांगुचक को लेकर क्या बोले दिपके?
दिपके से पूछा गया कि क्या आंदोलन के समापन पर वांगचुक का जिक्र न करने के कारण अब CJP और वांगचुक के बीच मतभेद है।
इस पर दिपके ने कहा, "नहीं। हम अभी भी लगभग एक बात पर सहमत हैं। मैंने उनसे फोन पर बात की थी।"
उन्होंने बताया कि आंदोलन समाप्त होने पर छात्रों को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई के बाद यह आंदोलन देश के युवाओं का हो गया था।
बयान
वांगचुक के बलिदान को नहीं भूल सकते- दिपके
दिपके ने आगे कहा, "हम सोनम वांगचुक सर के बलिदान को नहीं भूल सकते। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर राष्ट्र को जगाया और 26 दिनों तक वे भूख हड़ताल पर रहे। उन्होंने देश को सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उनकी हड़ताल के बिना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा संभव नहीं होता।"
उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वांगचुक के हड़ताल तोड़ने के कारण नाराजगी की बात को खारिज किया।
निशाना
प्रल्हाद जोशी पर निशाना
दिपके ने कहा कि सरकार ने क्या कदम उठाया है, उन्होंने प्रल्हाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बना दिया, जो बिलकिस बानो के बलात्कारियों को समर्थन करते दिखते हैं, जिसका वीडियो वायरल है।
उन्होंने प्रियंका गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि जो बच्चे स्कूल-कॉलेज जा रहे हैं, उनको क्या संदेश जा रहा है कि आप बलात्कारियों के समर्थक को शिक्षा मंत्री बना रहे हैं।
दिपके ने कहा कि बलात्कारियों का समर्थन करने वाले शिक्षा मंत्री से कोई संतुष्ट नहीं।
बयान
सिर्फ सरकार पर दबाव बनाएगी CJP
दिपके ने CJP की भविष्य की दिशा भी बताई और कहा कि बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद यह पार्टी राजनीतिक दल में परिवर्तित नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि संगठन चुनाव लड़ने के बजाय एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में काम करता रहेगा।
दिपके ने भाजपा के खिलाफ अपने आरोपों को फिर से दोहराया और दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए 'भाजपा के गुंडों' द्वारा रची गई साजिश थी।