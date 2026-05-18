आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार, ED ने छापेमारी के बाद की कार्रवाई

छापा

क्या है आरोप?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगला पर 155 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। इसी मामले में, महीने की शुरूआत में AAP के पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा पर भी कार्रवाई की थी। आरोप है कि आरोपियों ने बैंक से धोखाधड़ी करके राशि वसूली है। एजेंसी सिंगला के अलावा महेश सिंगला, अमरिक गिल से जुड़े 7 अलग-अलग ठिकानों पर पहुंची थी।