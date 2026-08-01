केरलम में बारिश का कहर: भूस्खलन में महिला की मौत, मलबे में अपनों की तलाश जारी

कोट्टायम जैसे इलाकों में भूस्खलन और जलभराव के कारण मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं, और घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक और घर के भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है।

नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने बांधों के गेट खोल दिए हैं। मौसम विभाग ने आगे और बारिश होने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।