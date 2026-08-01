केरलम में बारिश का कहर: भूस्खलन में महिला की मौत, मलबे में अपनों की तलाश जारी
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मध्य केरलम में शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। इडुक्की में सुमति नाम की एक महिला की जान चली गई, जब उनका घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। उनके पति और बेटे को बचा लिया गया, लेकिन दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। इडुक्की और कोट्टायम में अभी भी तलाश अभियान जारी है, क्योंकि कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं।
कोट्टायम में सड़कें बंद और निकासी जारी
कोट्टायम जैसे इलाकों में भूस्खलन और जलभराव के कारण मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं, और घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक और घर के भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है।
नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने बांधों के गेट खोल दिए हैं। मौसम विभाग ने आगे और बारिश होने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।