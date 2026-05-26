पुणे में 26 मई से 14 दिन की सख्ती: कर्फ्यू में बदलने वाले हैं ये नियम?

पुणे नगर पालिका ने स्टाफ से कारपूलिंग की अपील की

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों और बढ़ते खर्चों को देखते हुए, पुणे मनपा ने अपने कर्मचारियों से कारों का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। उन्हें सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही गाड़ी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ईंधन बचाने के लिए, कारपूलिंग अपनाने, मेट्रो या बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने और वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकट के दौरान की गई बचत की अपील के बाद उठाया गया है। इसका मकसद शहर के खर्चों को बेहतर तरीके से संभालना है।