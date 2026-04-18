TCS नासिक मामले की जांच जज और IPS पैनल ने संभाली

मानवाधिकार आयोग ने TCS से मांगे रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया है कि इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या इस घटना को "कॉर्पोरेट जिहाद" कहा जा सकता है। इसी बीच, मानवाधिकार आयोग ने टीसीएस (TCS) से शिकायतों का ब्योरा और बीपीओ (BPO) से जुड़ी जानकारी मांगी है। पुलिस से भी पूछा गया है कि संबंधित ऑफिस के ऑपरेशंस प्रमुख को आरोपी बनाया गया है या नहीं। अगर नहीं, तो इसकी वजह क्या है। अब तक, नासिक ऑफिस में कुल नौ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारी इन मामलों में अपनी जांच को तेज कर रहे हैं।