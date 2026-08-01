नवी मुंबई में बुजुर्ग जोड़े से 1.57 करोड़ की ठगी, पुलिस-टेलीकॉम अधिकारी बन ऐसे किया बर्बाद

धोखेबाजों ने अपनी इस ठगी की कहानी को सच दिखाने के लिए नकली कानूनी नोटिस भेजे और एक फर्जी न्यायिक वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया। वे लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए इस जोड़े के संपर्क में रहे ताकि वे बाहर किसी से कोई मदद न ले सकें।

जब इस जोड़े ने अखबारों में ऐसी ही ठगी की खबरें पढ़ीं, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और अब वे पैसों के लेनदेन की पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस धोखाधड़ी के पीछे के दोषियों को पकड़ा जा सके।