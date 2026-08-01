नवी मुंबई में बुजुर्ग जोड़े से 1.57 करोड़ की ठगी, पुलिस-टेलीकॉम अधिकारी बन ऐसे किया बर्बाद
नवी मुंबई के नेरुल के 90 साल के एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी को ठगों ने 1.57 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। इन ठगों ने खुद को टेलीकॉम और पुलिस का अधिकारी बताकर बुजुर्ग जोड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इस जोड़े के बच्चे विदेश में रहते हैं। ठगों ने उन पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें अपनी सारी जमापूंजी निकालनी पड़ी और पैसे ट्रांसफर करने पड़े। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठगों ने फोन पर उन्हें लगातार अपने जाल में फंसाए रखा, ताकि वे किसी से मदद न मांग पाएं।
नकली नोटिस और वेबसाइट के जरिए ठगी
धोखेबाजों ने अपनी इस ठगी की कहानी को सच दिखाने के लिए नकली कानूनी नोटिस भेजे और एक फर्जी न्यायिक वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया। वे लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए इस जोड़े के संपर्क में रहे ताकि वे बाहर किसी से कोई मदद न ले सकें।
जब इस जोड़े ने अखबारों में ऐसी ही ठगी की खबरें पढ़ीं, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और अब वे पैसों के लेनदेन की पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस धोखाधड़ी के पीछे के दोषियों को पकड़ा जा सके।