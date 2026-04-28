जन्मदिन पर सड़क जलाई, मुंबई के डीलर की इस हरकत ने पहुंचाया जेल देश Apr 28, 2026

मुंबई में एक 33 साल के कार डीलर को अपना जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया। उसने ऐसा करने के लिए एक सड़क पर ही आग लगा दी। गोरेगांव पश्चिम में MMRDA रोड पर स्थित सनटेक सिटी फोर्थ एवेन्यू के बाहर उसने सार्वजनिक सड़क पर पेट्रोल जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर '33' का अंक बनाया। फिर उसमें आग लगा दी और इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर डालने के लिए उसकी वीडियो भी बनाई। इस करतूत से सड़क को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही वहां से गुजरने वालों की जान को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया।