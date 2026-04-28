राजस्थान में सामूहिक विवाह में अचानक धूल का तूफान; मंडप उड़े, महिलाएं-बच्चे घायल
राजस्थान के टोंक में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान अचानक आए धूल भरे तूफान ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। समारोह चल ही रहा था कि तूफान के कारण 36 दूल्हा-दुल्हन और वहां मौजूद मेहमानों को जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। तेज आंधी ने पंडालों को उखाड़ दिया और सारा सामान आस-पास के खेतों में बिखर गया। हवा में उड़ते लोहे के पाइपों की चपेट में आने से कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। इसके बाद जोरदार बारिश ने खुशी के माहौल को खराब कर दिया और सभी लोग सहम गए।
तूफान के पीछे पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार
दरअसल, धाकड़ समुदाय ने सुबह से ही इस बड़े कार्यक्रम की तैयारियां कर रखी थीं। जब हालात सामान्य हुए, तब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी मौके पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया।
रिपोर्ट्स में इस तरह के बदलते मौसम के लिए पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये असामान्य बदलाव आजकल इस तरह के तूफानों की आशंका बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के कई और इलाकों में भी हाल में ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से लोगों को चेतावनी दी गई है कि आगे भी ऐसे ही गरज-चमक और धूल भरे तूफान आ सकते हैं।