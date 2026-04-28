राजस्थान में सामूहिक विवाह में अचानक धूल का तूफान; मंडप उड़े, महिलाएं-बच्चे घायल देश Apr 28, 2026

राजस्थान के टोंक में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान अचानक आए धूल भरे तूफान ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। समारोह चल ही रहा था कि तूफान के कारण 36 दूल्हा-दुल्हन और वहां मौजूद मेहमानों को जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। तेज आंधी ने पंडालों को उखाड़ दिया और सारा सामान आस-पास के खेतों में बिखर गया। हवा में उड़ते लोहे के पाइपों की चपेट में आने से कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। इसके बाद जोरदार बारिश ने खुशी के माहौल को खराब कर दिया और सभी लोग सहम गए।