ओडिशा में 9 सीटों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 6 लोग थे सवार

ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां रघुनाथपाली इलाके के जलदा A ब्लॉक के पास 9 सीटर विमान VT-102 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमे चार यात्री और दो क्रू सदस्य थे। हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी ऐसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी को चोटें आई हैं। ऐसे में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसा कैसे हुआ यह गंभीर हादसा? सूत्रों के मुताबिक, यह विमान राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था और उड़ान भरने के करीब 10 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हैं। सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी की उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

फोटो और वीडियो Aircraft crashed in Raghunathpali area of #Rourkela near Jalda A Block; six people were injured in the incident.

The 9-seater aircraft was flying from #Rourkela to #Bhubaneswar and reportedly met with the accident around 10 kilometres after take-off.

घायल हादसे में कौन-कौन हुआ घायल? भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्ना प्रधान ने बताया कि यह विमान दोपहर 01:15 बजे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कैप्टन नवीन कडांगा और सह-पायलट तरुण श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी तरह घायल यात्रियों में सुशांत कुमार बिवाल, अनीता साहू, सुनील अग्रवाल और सबिता अग्रवाल शामिल हैं। सभी का उपचार जारी है।

