ओडिशा में 9 सीटों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 6 लोग थे सवार

Jan 10, 2026
क्या है खबर?

ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां रघुनाथपाली इलाके के जलदा A ब्लॉक के पास 9 सीटर विमान VT-102 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमे चार यात्री और दो क्रू सदस्य थे। हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी ऐसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी को चोटें आई हैं। ऐसे में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसा

कैसे हुआ यह गंभीर हादसा?

सूत्रों के मुताबिक, यह विमान राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था और उड़ान भरने के करीब 10 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हैं। सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी की उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें फोटो और वीडियो

घायल

हादसे में कौन-कौन हुआ घायल?

भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्ना प्रधान ने बताया कि यह विमान दोपहर 01:15 बजे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कैप्टन नवीन कडांगा और सह-पायलट तरुण श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी तरह घायल यात्रियों में सुशांत कुमार बिवाल, अनीता साहू, सुनील अग्रवाल और सबिता अग्रवाल शामिल हैं। सभी का उपचार जारी है।

बयान

परिवहन मंत्री ने क्या दिया बयान?

राज्य के परिवहन मंत्री बिभूति जेना ने कहा कि यह एक गंभीर दुर्घटना थी, लेकिन सौभाग्य से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। सटीक कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने हादसे के बाद बचाव कार्य में जुटे स्थानीय लोगों के साहज और जज्बे को भी सलाम किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला।

