असम में बाढ़ से 80 की मौत, सरकार ने 6 महीने तक लोन चुकाने पर रोक लगाई

बाढ़ की वजह से 17,198.09 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है और सड़कें व बांध भी खराब हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने 112 रिलीफ कैंप बनाए हैं, जहां 75,583 लोगों को खाना और रहने की जगह दी जा रही है।

बाढ़ से प्रभावित लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में लोन की अदायगी पर 6 महीने की रोक लगा दी है। इसके अलावा, लोन चुकाने की अवधि को भी 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और सहायता पहुंचाने के लिए सेना और NDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए एक विशेष सहायता पैकेज की गुजारिश की है।