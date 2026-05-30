दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका
क्या है खबर?
दिल्ली के महरौली थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सैदुलाजाब में एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे के बाद मलबे के नीचे कई लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर इस वक्त भारी अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस और बचाव टीमें मलबे को हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयासों में जुटी हुई है। अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है।
सूचना
शाम 7:45 बजे मिली थी इमारत गिरने की सूचना
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, इमारत गिरने की सूचना शाम 7:44 बजे प्राप्त हुई। उसके बाद तत्काल दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह इमारत 5 मंजिला थी। इसके गिरने के समय अंदर मौजूद लोगों की सही संख्या का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। आपातकालीन बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।
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यहां देखें मौके पर मौजूद पुलिस
#WATCH दिल्ली: महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। pic.twitter.com/dc9qInIp6z— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2026
बयान
प्रत्यक्षदर्शियों ने कही कई लोगों के फंसे होने की बात
प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया कि इमारत के गिरने के समय कई लोग उसके अंदर मौजूद हो सकते थे। बचाव दल मलबे के नीचे फंसे किसी भी व्यक्ति का पता लगाने के लिए समय के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इस हादसे के भयावह स्वरूप को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि बचाव कार्य कई घंटों तक चल सकता है। अधिकारियों ने अभी तक इमारत के गिरने का कारण नहीं बताया है।
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यहां देखें वीडियो
साउथ दिल्ली के महरौली थाना इलाके के सैदुल्ला जाब में एक बिल्डिंग गिरी है पांच मंजिला बिल्डिंग कई लोग दबने की आशंका pic.twitter.com/4t3G0ZgoAW— Gaurav Srivastava (@gauravnewsman) May 30, 2026