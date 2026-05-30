दिल्ली के महरौली इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई है

दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका

लेखन भारत शर्मा 09:14 pm May 30, 202609:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के महरौली थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सैदुलाजाब में एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे के बाद मलबे के नीचे कई लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर इस वक्त भारी अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस और बचाव टीमें मलबे को हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयासों में जुटी हुई है। अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है।